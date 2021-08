De vraag voor deze middag om 12u27: dé medaille of een medaille? Nina Derwael kan sierlijkste olympisch goud ooit voor België winnen

PORTRET. Nina Derwael (21) was zo’n energieke peuter dat haar ouders haar maar lieten turnen: “Vroeger dook ze zonder schrik van kasten. Nu doet ze hetzelfde op de brug”

31 juli Ze kon lopen voor ze een jaar oud was. Ze kon zwemmen voor ze drie was. Op haar vierde dook Nina Derwael (21) van hoge kasten zonder schrik in de armen van haar papa. “Nina was een energiek kind. We dachten zelfs dat ze hyperkinetisch was”, zegt haar vader Nico (48). Nu doet zijn dochter precies hetzelfde, maar dan aan de brug. De inzet is ook wat hoger dan vroeger: een gouden medaille op de Olympische Spelen. Wat behalve een ongelooflijk fantastische prestatie vooral het vervullen van een jarenlang gekoesterde droom zou zijn.