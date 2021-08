De vader, het buskruit en broerski: de 3 coaches van de Red Lions zijn totaal verschillend en dat wérkt: “Het geeft vertrouwen als je met de beste staf ter wereld samenwerkt”

Olympische Spelen Belgian Cats kunnen ook goed rekenen en nestelen zich in minder zware tabelhelft: “Verlies tegen China geen slechte zaak”

2 augustus De Cats treffen het. Of zijn ze gewoon slim en hebben ze goed gerekend? In de kwartfinales van de Olympische Spelen ontmoeten ze woensdag, 10u20 Belgische tijd, Japan. Plaatsen ze zich voor de halve finales, dan komen ze daarin uit tegen de winnaar van het duel Frankrijk-Spanje. Zo wordt regerend olympisch kampioen en nummer één van de wereld, de Verenigde Staten, pas in de finale een mogelijke tegenstander. Een scenario waarvoor de Rode Duivels zowel op het WK 2018 als op het jongste EK, toernooien waar ze telkens verzeild raakten in de zwaarste tabelhelft, telkens getekend hadden.