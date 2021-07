De Spelen zitten erop voor badmintonster Lianne Tan na nederlaag tegen Indonesische: “Ik vertrek met opgeheven hoofd”

Olympische SpelenBadmintonster Lianne Tan (BWF-38) is er op de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd zich voor de achtste finales te plaatsen. Tan: “Zolang ik het leuk vind en mijn lichaam even fit blijft, ga ik door.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In haar tweede groepswedstrijd leed de 30-jarige Limburgse in 42 minuten een 2-0-nederlaag (21-11, 21-17) tegen de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung (BWF-23). Gisteren had Tan wel nog met 21-6 en 21-8 gewonnen van de Myanmarese Thet Htar Thuzar (BWF-65) , maar alleen de groepswinnaar stoot door.

“In de eerste set was mijn spel iets te traag. Ik gaf haar misschien iets te veel kansen. In de tweede set speelde ik zeker op het einde heel aanvallend en goed maar jammer genoeg was het te laat. Als ik vanaf het begin zo had gespeeld, zat er misschien meer in”, vertelde Tan.

De 30-jarige Tan moet net als in Londen en Rio de Janeiro inpakken na de groepsfase. “Mijn doel was door te stoten. Ik ben teleurgesteld, maar anderzijds kan ik met opgeheven hoofd naar buiten gaan. Ik heb bewezen dat de toppers soms rekening moeten houden met mij, en dat was in 2012 en 2016 niet het geval.”

Of Tan, een gediplomeerd tandarts, er over drie jaar in Parijs nog zal bij zijn, laat ze in het midden. “Ik heb geen idee, we zullen zien. Mijn volgende grote doel op korte termijn is het WK in november in Spanje. Ik ga bekijken hoe ik mij voel, hoe mijn prestaties op de grote toernooien zijn. Ik heb nog geen datum waarop ik wil stoppen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP