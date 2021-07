De skilift van Ganna, de regen in Zuid-Limburg en de hitte van Andorra: hoe leeft de concurrentie voor tijdritgoud naar de Spelen toe?

Olympische SpelenDe Tour de France zit erop, het vizier kan op de Olympische Spelen in Tokio. Daar is Wout van Aert samen met Remco Evenepoel een grote kanshebber op een medaille in de tijdrit (28 juli). De strapatsen van Van Aert in de Tour hebben we van kortbij meegemaakt, maar waar zaten Ganna, Dennis en Dumoulin? Een blik op de verzamelde tegenstand.

Filippo Ganna: met de skilift op training vertrekken

Geen Tour, geen zorgen. En dus goed op tijd naar Tokio om er zich rustig aan te passen aan de jetlag, de extreme warmte en de hoge luchtvochtigheid, zou je dan denken in het geval van Filippo Ganna. Maar, opmerkelijk: dé grote concurrent van Wout van Aert en Remco Evenepoel in de olympische tijdrit strijkt pas donderdag neer in Japan. De 24-jarige Italiaan, regerend wereldkampioen in de discipline, deed de voorbije dagen nog wat extra competitieritme op in de Settimana Ciclistica Italiana (50ste in het eindklassement).

Na zijn aankomst in Tokio wacht Ganna dus nog amper zes dagen tot de individuele tijdrit op woensdag 28 juli. Ganna richt zich in Japan overigens ook op het baanwielrennen. De Italiaan wil voor twee medailles gaan en richt zich naast het tijdrijden ook tot de ploegenachtervolging op de piste. Dat Ganna er met de Italiaanse selectie niets aan het toeval overliet is een understatement. In de voorbereiding verbleef hij in de Italiaanse Alpen in een berghut op 2.750 meter hoogte voor een hoogtestage met ploegmaat Michele Scartezzini. Om te trainen moesten de twee een skilift naar beneden nemen.

Tijdritresultaten 2021:

18/6/2021: Italiaans kampioenschap tijdrijden: 4de

30/5/2021: 21ste rit Ronde van Italië: 1ste

8/5/2021: 1ste rit Ronde van Italië: 1ste

2/5/2021: rit 5 Ronde van Romandië: 10de

27/4/2021: proloog Ronde van Romandië: 9de

16/3/2021: rit 7 Tirreno-Adriatico: 3de

22/2/2021: rit 2 UAE Tour: 1ste

7/2/2021: rit 5 Ster van Bessèges: 1ste

Volledig scherm Filippo Ganna. © BELGA

Tom Dumoulin: al in Tokio na hoogtestage

In tegenstelling tot Filippo Ganna is Tom Dumoulin (30) inmiddels in Tokio aanbeland. Zaterdag vloog hij naar Japan. De wereldkampioen van 2017, terug van even weggeweest, heeft er een hoogtestage in Livigno opzitten. “Daar hield ik een goed gevoel aan over”, aldus Dumoulin woensdagavond in ‘Tour de L1imbourg’. “Ik heb er de laatste puntjes op de i gezet richting Tokio.”

Hij kijkt naar eigen zeggen optimistisch vooruit richting olympische tijdrit. “Op training haal ik goede waarden. Al was het met de overvloedige regen in Zuid-Limburg niet altijd even makkelijk om mijn tijdritblokjes te doen. Hoe ik straks in Tokio precies voor de dag zal komen, valt moeilijk in te schatten. Mijn prestatie daar zal niet bepalen of ik wel of geen plezier meer beleef aan het wielrennen.”

Dumoulin werd vijf jaar geleden tweede in Tokio, toen nog achter Fabian Cancellara. “Het was een ideaal scenario omdat er toen twee weken tussen het einde van de Tour en de olympische wegwedstrijd zaten. In de laatste dagen in de Tour viel ik en brak mijn pols. Met passen en meten is het toch nog gelukt om in Rio aan het vertrek te staan. Tokio wordt iets helemaal anders, ook door de coronarestricties.”

Tijdritresultaten 2021:

16/6/2021: NK tijdrijden: 1ste

12/6/2021: rit 7 Ronde van Zwitserland: 5de

6/6/2021: rit 1 Ronde van Zwitserland: 16de

Volledig scherm Tom Dumoulin op de Spelen in Rio. © Getty Images

Rohan Dennis:

Hoe zou het nog met Rohan Dennis (31) zijn? “Goed”, gaf hij een paar weken geleden nog mee in de #TokyoTalk Podcast van de Australische wielerfederatie. De tweevoudige wereldkampioen tijdrijden won dit seizoen wel de chronorace van de Ronde van Catalonië en de proloog in Romandië, maar kon voorts nog niet echt overtuigen.

“Ik spaar mijn topvorm voor Tokio”, klinkt het. “Ik kan niet klagen, mijn voorbereiding verliep naar wens. In Girona kon ik wat wennen aan de hitte, ik trok ook op hoogtestage naar Andorra. Daarna nam ik wat rust. Blij dat ik de Tour liet schieten. Mijn doel in Tokio? Een medaille. Goud, bij voorkeur.”

Tijdritresultaten in 2021:

12/6/2021: rit 7 Ronde van Zwitserland: 20ste

6/6/2021: rit 1 Ronde van Zwitserland: 10de

2/5/2021: rit 5 Ronde van Romandië: 9de

27/4/2021: proloog Ronde van Romandië: 1ste

23/3/2021: rit 2 Ronde van Catalonië: 1ste

9/3/2021: rit 3 Parijs-Nice: 6de

Volledig scherm Rohan Dennis. © Photo News