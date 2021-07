De nieuwe Bolt, ‘rocket mom’ en... Queen Nafi natuurlijk: deze sterren van de atletiek mag u niet missen

Nafi Thiam (Bel, 26) • zevenkamp

“Enige tegenstander is Nafi zelf”

“Uiteraard kijk ik uit naar alle Belgen en dan zeker naar de regerende olympische kampioene. Nafi werd hier en daar al in vraag gesteld, maar als je kijkt hoe ze zich al jaren heeft voorbereid en er elk jaar ook staat, dan is ze volgens mij toch de grote favoriete om zichzelf op te volgen. Katarina Johnson-Thompson, haar enige grote tegenstandster, lijkt me nog niet helemaal hersteld van haar achillespeesblessure. Haar enige tegenstander is ze zelf, haar eigen lichaam of haar elleboog of wat anders. Maar als ze een beetje veiligheid inbouwt, moet het kunnen. Een record zie ik haar niet verbreken en de Spelen zijn ook niet de plek om dat te proberen. Later weet niemand dat nog. Als ze het Europees of zelfs haar eigen record wil verbeteren, dan moet ze risico’s nemen, in het springen, in het speerwerpen... Neen, laat Nafi maar in haar flow komen en zo het goud pakken. Voor een record kan ze gaan wanneer ze 100 procent fit is, in een jaar dat er minder toe doet.”