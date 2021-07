De laatste rechte lijn is ingezet: waarom Wout van Aert ook zaterdag in Tokio op z'n best zal zijn

Olympische SpelenOok Wout van Aert (26) is toegekomen in Japan voor de Olympische Spelen. De opdracht voor de komende dagen is simpel en tegelijk complex: zorgen dat de topvorm van de Tour niet verloren gaat. Maar hoe doet hij dat? Coach Marc Lamberts en Kris Van der Mieren - dokter van Belgian Cycling - leggen uit. “Wout is aan 95 procent in de Tour gestapt en komt eruit met een paar procent extra. Helemaal zoals we verwacht en gehoopt hadden.”