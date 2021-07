“De grootste uitdaging was dat we vroeg moesten opstaan”: Belgian Cats rollen Puerto Rico op

Olympische Spelen“De grootste uitdaging was dat we vroeg moesten opstaan. De wekker stond om vijf voor zes!” Met die woorden van Emma Meesseman, net als dinsdag topscorer bij de Belgian Cats, is meteen ook alles gezegd: Puerto Rico was op de Olympische Spelen meer dan één klasse te klein voor de Belgen: 87-52. De Cats staan al met één been in de kwartfinales. Maandag wacht China.

Soms zegt een ranking niets. Maar soms ook heel veel. België staat zesde op het FIBA-klassement, Puerto Rico pas 23ste. Dan mag je ervan uitgaan dat ze een dertiger om de oren kunnen krijgen, zoals vandaag in de Saitama Super Arena. Of zelfs een veertiger, zoals van China in hun eerste match. Of een vijftiger, zoals op het WK van 2018, toen de Cats hen met 36-86 inmaakten. Samengevat: Puerto Rico functioneert een beetje als kanonnenvlees, hier in Tokio.

Topscoorster bij de Belgian Cats - hoe kon het ook anders - was Emma Meesseman, met een eerste double double: 26 punten (aan 67 procent afgewerkt), 15 rebounds en 6 assists. “We gingen Puerto Rico niet onderschatten,” zei de Ieperse. “Ze staan op de Olympische Spelen om een goede reden. Dat betekent dat ze het beste team van Zuid- en Midden-Amerika zijn. Die meisjes kunnen basketten. En stel maar eens dat ons shot vandaag niet zou vallen...”

Dat gevaar zat er vandaag niet in met Hanne Mestdagh op het parket. De shooting guard stond op scherp: ze scoorde zes van haar tien driepunters. “Mijn taak bij de Cats is om driepunters te smijten,” zei ze. “Het is plezant wanneer dat goed lukt. Dat is waarom ik er elke dag zo hard op train. Dan beheers je de techniek, het is gewoon een kwestie van vertrouwen om ze binnen te gooien. En het helpt natuurlijk wanneer je teammates je goed aanspelen, zodat je nét wat meer tijd hebt om je voeten goed te zetten.”

Uiteraard was niet àlles goed. Of zoals Meesseman zei: “We maakten nog schoonheidsfoutjes. Leden te veel balverlies (20) en gaven te veel offensieve rebounds (11) weg. Maar de grootste uitdaging was dat we zo vroeg moesten opstaan. De wekker stond om vijf voor zes! Dat zijn we niet gewend.”

Voor Julie Allemand - goed voor 10 punten, 6 rebounds en 7 assists - maakte die ochtendsessie niets uit. “Dat speelde geen rol. We waren meteen bij de les. De eerste minuten was het even zoeken en aftasten maar dan namen we de match in handen. Op papier was Puerto Rico misschien het kleine zusje maar we deden professioneel onze job en gingen veertig minuten voluit. De coach drukte ons op het hart om de kloof zo groot mogelijk te maken. Er waren wel wat ups en downs in ons spel maar het resultaat is er. Het was misschien niet het mooiste basket maar je kan niet zeggen dat het een close game was.”

Dat de Belgian Cats het gaspedaal tot de allerlaatste seconde indrukten, heeft alles met het rankingsysteem te maken. We besparen u de hogere wiskunde want over enkele uren kan ze al achterhaald zijn wanneer China het tegen Australië opneemt. “Geen idee hoe het allemaal precies in elkaar zit maar ik heb me laten vertellen dat we voor China moeten supporteren”, grijnsde Meesseman. “Want dan zijn we zeker van de kwartfinale.”

Wint Australië, dan nog is er geen man overboord: België heeft z’n eigen lot in handen. Als ze maandag zelf China verslaan, dan zijn ze meteen zeker van groepswinst, vermijden ze topfavoriet Amerika en treffen ze een - op papier - haalbaarder tegenstander.

“We kennen China goed,” aldus Allemand nog. “Vooral van vriendschappelijke interlands: het was soms winnen, soms verliezen. Het kan dus alle kanten uit. Het is een jong team, er zit gestalte in, ze zijn snel: het zal niet makkelijk worden. Maar belangrijk is dat we zonder druk tegen hen kunnen spelen en dan zijn wij op ons best. We zijn goed begonnen aan de Spelen met twee zeges op twee maar het zou toch fantastisch zijn, mochten we de groep kunnen winnen en zo de grote landen kunnen ontlopen.”

België - Puerto Rico 87-52

Quarters : 23-26, 43-24; 60-37, 87-52

België: Allemand 10, K. Mestdagh 15, Delaere 8, Meesseman 26, Linskens 2; H. Mestdagh 18, Vanloo 2, Raman 4, Wauters 2, Massey, Carpréaux, Nauwelaers

Ann Wauters maakt olympisch debuut: “Voelde me goed”

Bondscoach Mestdagh: “Kunnen vanavond rekenen”

