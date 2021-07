De drie broers van judoka Matthias Casse: “Plots zijn we ‘broer van’. Niet erg, hij is ook écht onze broer, hé”

Olympische Spelen LIVE. Na zilver het goud? Wout van Aert mikt op olympische titel in het tijdrijden - Van de Velde onderweg bij de vrouwen

4:59 Goud voor Wout op de Olympische Spelen? Na zijn zilveren medaille in de wegrit gaat Van Aert voor de allerhoogste podiumplek in de tijdrit. Een parcours van 44,2 kilometer, goed voor 846 hoogtemeters. Ook Remco Evenepoel heeft ambities, straks met twee op het podium? Of gooien concurrenten Ganna, Dennis en Küng roet in het eten? Volg de tijdrit op HLN.be!