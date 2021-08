De Belgian Cats verliezen met 62-74 van een stug China en zijn geen groepswinnaar

Olympische SpelenDe Belgian Cats hebben met 62-74 verloren tegen China en zijn geen groepswinnaar. Onze basketbalvrouwen begonnen het best aan de partij, maar China was een klasse beter. Misschien speelde de vermoeidheid hen parten. Maandag kennen de Cats hun tegenstander in de kwartfinales. De loting vindt plaats om 14u Belgische tijd, net na de match tussen Australië en Puerto Rico. België is tweede in hun groep en dus reekshoofd.

De Belgian Cats waren toe aan hun derde en laatste groepsmatch. Daarin namen ze het op tegen het sterke China. Wie won, had de groepswinst te pakken. Als ze daarin slaagden, vermeden ze sowieso Team USA in de volgende ronde. De beste twee van elke groep en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales. De drie groepswinnaars en de beste tweede vormen de reekshoofden.

Onze landgenotes hadden indruk gemaakt in hun twee vorige matchen. Vorige week dinsdag versloegen ze verrassend vice-wereldkampioen - en nummer twee van de wereld- Australië. Ze wonnen met knappe 85-70 cijfers. Vrijdag was Puerto Rico meer dan één klasse te klein voor de Belgen: 87-52. Tegen China wouden ze die lijn doortrekken. China is een goede ploeg, want ook zij wisten Australië te verslaan

De Belgische basketbalvrouwen begonnen uitstekend aan de partij. Vooral Emma Meesseman stond vanaf de start fenomenaal te acteren. Ze scoorde het ene na het andere punt. Enkel de driepunters vielen niet binnen. België maakte geen enkele driepunter in het eerste kwart. China daarentegen scoorde de ene driepunter na de andere. De Belgian Cats hadden wel het overwicht en stonden na het eerste kwart 21-17 voor. In het tweede kwart was China de betere ploeg. Gelukkig hadden we Emma Meesseman nog. Met 20 punten op haar conto in de eerste helft, hield de Ieperse de Cats eigenhandig in het Chinese zog. China ging met een 37-38 voorsprong rusten. Alles kan nog.

Na de rust het zelfde spelbeeld Emma Meesseman tegen China. De Chinezen stonden na het derde kwart 52-59 voor, maar de Belgian Cats kwamen in het begin van het laatste kwart nog terug tot 56-59. Was het dan toch nog mogelijk? Nee, is het antwoord. China geraakte niet in paniek en trok het laken naar zich toe met 62-74. De loting vindt maandag plaats om 14u Belgische tijd, net na de match tussen Australië en Puerto Rico.

