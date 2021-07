David Goffin is onvoldoende hersteld van enkelblessure en zegt af voor Tokio: “Een te groot risico”

Olympische SpelenDan wil een tennisser eens met volle goesting naar Tokio om mee te doen aan de Olympische Spelen, kan hij niet. David Goffin (ATP 20) is nog onvoldoende hersteld van zijn op 14 juni opgelopen enkelblessure in Halle: “Dit is geen topnieuws maar wel logisch.”

Alles leek eindelijk terug de juiste weg op te gaan met David Goffin half juni. Na een zéér wisselvallig halfjaar voelde hij zich goed en energiek op het gras van Halle waar hij makkelijk de eerste set won tegen Corentin Moutet. Het noodlot sloeg echter toe. Goffin gleed begin tweede set uit. Enkel verzwikt. Keihard verdict.

David Goffin gleed onderuit op het gras van Halle.

“Ik had een micro-afscheuring van het bot en een scheurtje in de ligamenten van de enkel”, zuchtte Goffin. “Twee weken is mijn voet geïmmobiliseerd in een bot. Ik heb daarna het herstel aangevat en heb wat testen ondergaan maar zoals verwacht komen de Olympische Spelen te vroeg. Mijn vertrek was deze week gepland en de start van het tennistornooi is voorzien op 24 juli terwijl ik nog geen racket in mijn handen heb gehad. Ik ben nochtans wel blij met de evolutie van mijn revalidatie maar daar naartoe gaan en spelen met een ingetapete enkel, zonder een bal geslagen te hebben, is een te groot risico. Dit is geen topnieuws maar wel logisch.”

Het regende afzeggingen bij de mannen voor dat olympisch tennistornooi. Goffin is nummer zeventien uit de top 40 die zijn kat stuurt naar Tokio. Met dit verschil dat hij bij onze landgenoot een geval van heirkracht is en hij graag was afgereisd voor zijn derde olympische deelname. “Ik heb van in het begin gezegd dat ik met plezier zou meedoen”, aldus Goffin. “Ik hou van de plek, van de club in Tokio, de omstandigheden en de ondergrond. Ik heb daar altijd goed gespeeld (Goffin haalde de finale in 2016 en won het ATP-tornooi in 2017, red). Ik had goesting om te gaan ondanks de straffe maatregelen ter plaatse. Het gaan alleszins speciale Olympische Spelen worden maar uitkomen voor je land blijft altijd bijzonder.”



Zo wordt een moeilijk seizoen nog wat complexer. Buiten zijn titel in Montpellier waren er vooral ontgoochelingen voor Goffin, zeker wat de grote afspraken (grandslamtoernooien) betreft. “Met mijn ‘moral’ gaat het anders wel redelijk goed”, zei hij. “Ik heb even afstand kunnen nemen en heb nu de training min of meer hervat. Dit zijn periodes waarin ik (fysiek) kan werken en dat doet me meestal goed en dat kan me vertrouwen geven. Ik ga alleszins fris zitten voor het laatste deel van het seizoen. Ik kan de vergelijking maken met 2017, waar ik op Roland Garros een blessure opliep aan dezelfde enkel maar op het eind wel meedeed aan de finale van de Davis Cup (Goffin haalde ook de finale van de Masters en werd nummer zeven van de wereld, red). Ik blijf dan ook positief.”

Bedoeling is dat hij Cincinnati (15 augustus) haalt om zijn Amerikaanse hardcourttournee te starten. “Dat en de U.S.Open is het objectief”, wist Goffin. “Als de revalidatie heel goed gaat, kan ik misschien zelfs naar Canada (Toronto vanaf 9 augustus). Ik begin normaal gezien over tien dagen terug met tennis en dan zullen we zien hoe het gaat. Maar ik ga geen risico’s nemen.”

David Goffin.