Daar is de eerste Belgische medaille! Van Aert pakt zilver na gouden koers in Tokio, Carapaz olympisch kampioen

Greg Van Avermaet en Jan Tratnik. Wie zich vannacht de moeite getroostte om in alle vroegte de wekker te zetten voor de olympische wegrit, kreeg uren de tijd om de olympische kampioen van Rio de Janeiro uit te zwaaien. Van Avermaet startte voor het eerst in vijf jaar niet met een gouden helm en dat liet hij aan de hele wereld zien.

Want zonder onze landgenoot en Jan Tratnik - Sloveen die door Tourwinnaar Tadej Pogacar aan het werk werd gezet - was de vroege vlucht misschien nog verder dan 20 minuten weg gereden. Het peloton bleef in de eerste wedstrijduren volkomen apathisch. Niemand wou de sowieso al beperkte pionnen in zijn ploeg verbranden.

En dus kregen we uren aan een stuk een Belgisch-Sloveens duo op kop van het peloton. Verder was het vooral eten en drinken om de warme en vochtige weersomstandigheden het hoofd te bieden. Benoot bewaakte Van Aert, Vansevenant bleef bij Evenepoel en zo klopte het plannetje van de Belgen meer dan behoorlijk.

Pas toen Van Avermaet definitief afzwaaide als olympisch kampioen en ook een niet kapot te krijgen Tratnik door z’n beste krachten heen zat, barstte de koers los. In aanloop naar de steile Mikuni Pass begonnen de Italianen met een guerrilla-oorlog. Evenepoel liet zich even opmerken met een prikje, maar werd weer ingerekend.

Zo diende zich in de finale een elitegroepje van een dikke tien man aan met stuk voor stuk topcoureurs. Of wat dacht u van Kwiatkowski, Carapaz, Bettiol, Schachmann, Uran, Yates, Mollema, Gaudu, Fuglsang en de eerder vermelde namen? Alle ingrediënten aanwezig voor een spetterende finale.

Carapaz en McNulty peerden ondertussen door, dat terwijl Van Aert op de juiste momenten alles probeerde om er het maximum uit te halen. Heel even leek het nog te lukken, maar toen liet Carapaz McNulty ter plaatse. De Ecuadoriaan voor de verdiende oppergaai, Van Aert had nog een kansje op zilver na een gouden koers.

Het cement viel aan het slot bij iedereen vantussen de stenen. Van Aert kende ook even een moeilijk moment, maar herpakte zich in de slotkilometer met Pogacar. Beiden kregen ze in een sprint met tien om de medailles wat ze verdienden. Van Aert zilver, Pogacar brons. Het eerste eremetaal in Tokio is binnen!