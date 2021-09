‘Cultuur van angst, intimidatie en gehoorzaamheid onder de refs en juryleden’: rapport legt corruptie tijdens olympisch boksen in Rio 2016 bloot

BoksenTijdens de Spelen van 2016 in Rio, en vermoedelijk ook tijdens Londen 2012, is er bij de jurering van een tiental bokskampen geknoeid met de jurering, zo wees onderzoek uit van de Canadese jurist Richard McLaren, die eerder het Russische dopingschandaal uitvoerig documenteerde.

Vanmiddag in Lausanne stelde Richard McLaren z’n rapport van 149 pagina’s voor dat de corruptie bij de International Boxing Association (AIBA), dat het amateurboksen regelt, aan de kaak stelt. Volgens hem stond de uitkomst van elf bokskampen tijdens de Spelen van Rio in 2016 op voorhand vast, zoals de kwartfinale bij de bantamgewichten tussen de Ier Michael Conlan en de Rus Vladimir Nikitin. Het was een omstreden gevecht en toen de jury de zege aan Nikitin toekende, maakte Conlan met een vulgair gebaar duidelijk wat hij ervan vond.

Ook de overwinning van de Franse boksen Tony Yoka bij de zwaargewichten tegen Joe Joyce zou verdacht zijn. En een getuige vertelde McLaren hoe hij een Kazakse ref een voorstel hoorde doen om in ruil voor 216.000 euro de zege in de halve finale bij de lichtgewichten toe te wijzen aan de Mongoolse bokser Otgondalai Dorjnyambuu. De poging tot omkoping draaide op niets uit en Dorjnyambuu verloor van de Fransman Sofiane Oumiha met vijf identieke scorekaarten bij de juryleden: “Heel uitzonderlijk.”

Volgens McLaren wisten vooraanstaande officials, zoals gewezen AIBA-voorzitter Ching-Kuo Wu en ex-directeur Karim Bouzidi, ervan af en misbruikten hun machtspositie zelfs bij de aanduidingen van refs en juryleden. “Hun medeplichtigheid, goedkeuring en steun waren van vitaal belang bij de omkoping,” schrijft McLaren in zijn rapport. “Belangrijke persoonsleden van AIBA beslisten dat de regels voor hen niet van toepassing waren. Er heerste een cultuur van angst, intimidatie en gehoorzaamheid onder de refs en juryleden.”

McLaren meent dat Wu ook voor de Spelen van Londen al zijn boekje te buiten ging door toenmalig directeur Ho Kim te instrueren dat voldoende Turkse boksers zich konden kwalificeren voor de Spelen omdat Turkije een kostelijk kwalificatietoernooi had georganiseerd. Ook had hij officials opgedragen dat boksers uit Azerbeidzjan geen goud mochten winnen - kwestie van de schijn niet te wekken dat de lening van het Azerbeidzjaanse bedrijf Benkons aan AIBA hun medaillekansen niet zou vergroten. Azerbeidzjan bleef op twee keer brons steken in Londen.

In november 2017 diende de Chinees Wu, die vier jaar eerder de handschoen had opgenomen in de IOC-voorzittersverkiezingen tegen Thomas Bach, zijn ontslag in als voorzitter van de AIBA wegens financiële malversaties. Bouzidi kreeg drie dagen na Rio al de bons nadat hij gereputeerde juryleden en scheidsrechters had overhaald om Frankrijk en Oezbekistan te bevoordelen. Wu’s opvolger, de Oezbeek Gafur Rakhimov, moest in juli 2018 ook opstappen wegens een mogelijke betrokkenheid in heroinehandel.

McLaren: “De scheidsrechters en juryleden waren medeplichtig en inschikkelijk bij de toewijzing van specifieke gevechten om de afgesproken uitkomst te garanderen.” Ze wisten wat er speelde of waren anders “incompetent” en bereid om duidelijke signalen van geknoei te negeren. De ochtend voor een kamp werden ze ingelicht welke bokser moest winnen, ergens in een lounge, “ver weg van spiedende ogen”. McLaren zegt dat de kwalificatietoernooien voor Rio 2016 dienden om er de eerlijke refs en juryleden uit te filteren. Alle 36 juryleden en scheidsrechters die op de Spelen actief waren, werden nadien geschorst.

Het IOC heeft al langer zijn bedenkingen over de AIBA. Voor Tokio 2020 namen ze hen zelfs de organisatie van het olympische bokstoernooi uit handen. Twee weken waarschuwde het IOC nog dat ze zich erg “bezorgd” maken over de AIBA, nadat ze nieuwe klachten kregen over de jurering tijdens de Aziatische kampioenschappen en het jeugd WK. In het slechtste scenario riskeert boksen van het olympisch programma voor Parijs 2024 te verdwijnen.

McLaren zet zijn onderzoek overigens voort. Hij zal nu meer recente competities onder de loep nemen, zoals de Spelen van Tokio. De huidige voorzitter van de AIBA, de Rus Umar Kremlev, zegt dat ze bereid zijn om samen te werken. “We huurden professor McLaren in omdat we niets te verbergen hebben. We gaan kijken welke juridische stappen mogelijk zijn tegen wie aan omkoping heeft bijgedragen. Er mag binnen de AIBA geen plaats zijn voor matchfixing.” Wordt dus vervolgd.