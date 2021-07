Couckuyt loopt met Belgisch record naar halve finale 400m horden, Claes uitgeschakeld

Het Belgisch record van Couckuyt volstond voor een plaats in de halve finales. De top-4 van elke reeks en de vier snelste tijden buiten de top-4 plaatsen zich voor de halve finales. Vorige maand evenaarde Couckuyt nog het Belgisch record op de 400 meter horden van Ann Mercken, daterend uit 1996, met 54.95. Nu duikt ze nog vijf honderdsten onder die tijd. De Oekraïense Anna Ryzhykova was de snelste in de tweede reeks in 54.56.

Hanne Claes eindigde als achtste en laatste in de eerste reeks van de 400 meter horden. Dat volstond uiteraard niet voor een plek in de halve finales. Ze finishte wel in een persoonlijk seizoensbeste van 56.38. Haar persoonlijk record bedraagt 55.20. Voor de 29-jarige Leuvense zijn het haar eerste Olympische Spelen. Ze komt later ook nog in actie voor de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter. De Oekraïense Viktoriya Tkachuk was de snelste in de eerste reeks in 54.80.