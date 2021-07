Costa Ricaanse gymnaste brengt hulde aan Black Lives Matter-beweging

"Ik wilde iets doen dat mensen bij elkaar brengt en om te zeggen hoe belangrijk het is om iedereen met respect en waardigheid te behandelen. Iedereen heeft dezelfde rechten en we zijn allemaal mooi", aldus Alvarado, de eerste Costa Ricaanse gymnaste die zich wist te plaatsen voor de Olympische Spelen.

DUBBELINTERVIEW. Nina Derwael en vader Nico: “Goud of geen goud, die knuffel er net na gaan we missen”

Het is voor het eerst dat er op de Spelen hulde gebracht wordt aan Black Lives Matter. Het IOC heeft voor aanvang van het evenement het Olympisch Handvest gewijzigd, waardoor deelnemers zich kunnen uiten over politieke of maatschappelijke kwesties in de media. Het comité verbiedt nog wel demonstraties tijdens evenementen, op podia en in de Olympische dorpen.