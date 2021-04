Corona-opflakkering in Japan: Olympische Spelen volgens belangrijke politicus nog steeds in gevaar

"We zullen de Spelen zonder twijfelen moeten annuleren als er geen mogelijkheid meer is om ze te organiseren", verklaarde Nikai tijdens een gesprek met zender TBS. "Of een annulatie dus tot de opties behoort? Zeker. Als de infecties door de Spelen alleen maar zullen toenemen, weet ik niet waarvoor ze dienen."

Nikai, de secretaris-generaal van de conservatieve liberaal-democratische partij, benadrukte wel het belang van het event voor Japan. "We willen zeker en vast van de Spelen een succes maken. Om daarin te slagen moeten we nog antwoord vinden op verschillende vragen. Het is belangrijk dat we de zaken een na een regelen."

In een reactie kort nadien weerlegde een partijgenoot, die anoniem bleef, bij agentschap Jiji de verklaringen van Nikai. "De Spelen zullen zeker niet geannuleerd worden", klonk het.