‘Corona-chaos' bij Duitse wielerploeg na besmetting Simon Geschke: “We hoorden pas ‘s ochtends of we überhaupt mochten starten”

Olympische Spelen“Hopelijk is dit het dichtste dat ik ooit bij in de gevangenis zitten kom”, schrijft Simon Geschke op Twitter over zijn verblijf in het officiële quarantainehotel van de Olympische Spelen . De Duitse renner verblijft daar door een corona-besmetting en miste zo ook de olympische wegrit. Maar hij was niet de enige die hinder ondervond. Ook de voorbereiding van zijn ploegmaats werd serieus in de war gestuurd, onder meer door een PCR-test om 5 uur ‘s nachts.

Maximilian Schachmann trok met ambities naar de Olympische Spelen in Tokio. De Duitse renner, die mikte op een medaille, moest uiteindelijk vrede nemen met een tiende plaats. Al bij al nog een meer dan verdienstelijke ereplaats, gezien de turbulente uren die eraan vooraf gingen. Ploegmaat Simon Geschke had immers daags voor de race positief getest op het coronavirus en dat bracht voor de hele Duitse wielerdelegatie gevolgen met zich mee.

Nachtelijke coronatest

De Duitse renners en hun begeleiders kregen namelijk een kamerquarantaine en trainingsverbod opgelegd. Lastig, zo getuigde Schachmann bij Bild: “De kamers zijn maar tien vierkante meter, je kan er niet veel bewegen. Bovendien hoorden we pas zaterdagochtend of we effectief aan de race mochten deelnemen.”

Volledig scherm Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann en Nikias Arndt voor de start van de Olympische wegrit, zonder Simon Geschke. © Photo News

Geschkes kamergenoot in Tokio, Emanuel Buchmann, moest in de nacht voor de olympische wegrit zelfs nog een PCR-test laten afnemen. “Om 5 uur ‘s ochtends moest ik een coronatest doen en om 7 uur weer opstaan”, vertelde de renner van BORA-Hansgrohe. “Dat zijn geen ideale omstandigheden en ik had de benen dan ook niet. Ik hoop alleen maar dat ik morgen naar huis kan vliegen.”

‘Net een gevangenis’

De Duitse wielerdelegatie vraagt zich inmiddels af hoe de besmetting van Geschke kon gebeuren. “Hij is al twee keer ingeënt. Maar er zijn in Duitsland al 6000 zogenaamde doorbraken van vaccinatie, op 40 miljoen volledig gevaccineerde mensen”, verklaart teamarts Bernd Wolfarth. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat het hier in Japan is gebeurd. Hij arriveerde dinsdag en testte donderdag positief, terwijl de gemiddelde incubatietijd vijf dagen is.”

Volledig scherm Simon Geschke. © Photo News

Geschke zelf vermoedt dat hij besmet raakte op het vliegveld van Parijs, vanwaar hij vanuit de Tour de France naar Tokio afreisde. De renner van Cofidis verblijft momenteel in het officiële quarantainehotel in de Japanse hoofdstad, maar heeft het daar niet bepaald naar z’n zin. “Gesloten ramen, maar drie keer per dag de kamer uit en een speaker op het plafond die je om 7 uur wakker maakt om je temperatuur te meten”, schrijft de Duitser op Twitter. “Hopelijk is dit het dichtste dat ik ooit bij in de gevangenis zitten kom.” Ook het eten, wat rijst en groenten, kan Geschke niet echt bekoren. De Duitser moet nog minstens acht dagen in quarantaine verblijven. Hij zal op de zesde dag opnieuw getest worden en 24 uur later nog eens. Als beide tests negatief zijn, mag hij het hotel verlaten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.