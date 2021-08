Controversiële Denen nu tegen de grond op de piste, waar het ook héél snel gaat: derde wereldrecord in twee dagen tijd

OLYMPISCHE SPELEN Derwael verdient 50.000 euro aan gouden medaille... En dat is jackpot in vergelij­king met WK en EK

1 augustus Met haar gouden olympische medaille rijft Nina Derwael een mooie geldsom binnen. De Limburgse is binnenkort 50.000 euro rijker. Peanuts in vergelijking met vele andere sporten, maar de jackpot in het turnen. Derwael is tweevoudig wereld- en Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers, maar verdiende aan die prestaties een habbekrats. In 2018 kreeg ze 2.622 euro voor haar wereldtitel, een jaar later 2.725 euro. Ook 2017 was al een boerenjaar voor Derwael met een Europese titel en een bronzen plak op het WK. De opbrengst: een schamele 817 euro. In Tokio volgde dus eindelijk de verdiende financiële erkenning.