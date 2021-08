COLUMN. Twee gouden medailles in een uur tijd, naar Belgische normen is dat een lawine

Als er vandaag een streepje muziek onder moet: doe maar Stromae. Formidables. Nous étions formidables. Twee gouden medailles in een uur tijd, naar Belgische normen is dat een lawine. Amper was op het hockeyveld de Brabançonne uitgestorven of in het olympisch stadion liep Nafi Thiam naar waar alleen de onovertroffen Jackie Joyner-Kersee ooit was geweest. Happy hour in Tokio. Weinig bezorgt het land zo’n roes. Weinig ebt helaas ook zo snel weg. Maar wat een feest van plaatsvervangende trots. Wat een opstoot van geluk om andermans geluk. Zelf heb ik deze tekst ingetikt met gebalde vuisten — ja, op zo'n dag lukt werkelijk alles.