COLUMN. Nina, vrouw tussen de meisjes. Ze nam het op tegen de zeven dwergen. Sneeuwwitje won

Olympische Spelen Belgische jumpingrui­ters komende week voor moment van waarheid in medaille­kans: “Onze paarden hebben iets van: ‘Wanneer gaat het hier eindelijk beginnen?’”

1 augustus In Montreal 1976 viel de laatste Belgische jumpingmedaille. Tijd voor opvolging in Tokio 2020, maar op vorige Spelen bleken woorden over medaillehoop niet omgezet in daden. De Belgische ruiters horen wel bij de favorieten: “Maar je kan onze kansen niet vergelijken met Nina of Nafi.”