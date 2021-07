COLUMN. Genoeg olympische praatjes over solidariteit. Vanaf vandaag wil ik alleen nog zweet en tranen zien

Ik heb de olympische openingsceremonie uitgezeten zoals een gedetineerde zijn straf. Niet dat ik iets tegen ceremonies heb, maar deze was vergetelijk. Op de atletenparade na, die wonderlijke catwalk waarop mensen paraderen die te blij en te gezond zijn om dienst te doen als trieste kleerhanger voor modehuizen, maar waar je als kijker vrolijk van wordt. Met aftrek van de achtergrondmuziek weliswaar. Die was gisteren zo meedogenloos geestdodend dat ze volgens mijn bron in de Japanse onderwereld zelfs in de martelkamers van de yakuza niet langer wordt gedraaid. Maar die lange mars van olympiërs achter hun vlaggen: heerlijke stoet. Je ziet Saudi-Arabië paraderen en je denkt: gelijker wordt het niet, tussen man en vrouw. Je ziet Venezuela feesten en je denkt: paradijs op aarde. Je ziet al die landen opstappen, gerokt, gesluierd of half ontbloot, glimmend van trots en olie, in de felste kleuren, en je beseft hoe vertekend het grijze wereldbeeld is dat ons dagelijks wordt opgediend in de journaals.