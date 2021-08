COLUMN. Andrew Hoy, 62 jaar, twee medailles: leve de Olympische Spelen voor mannen op prostaatleeftijd

Vergeet Caeleb Dressel. Vergeet Karsten Warholm. De man van deze Olympische Spelen heet Andrew Hoy. Toegegeven, Hoy heeft geen goud gehaald, slechts zilver en brons, maar we gaan niet muggenziften, toch? En oké, het klopt dat Hoy zich niet zelf heeft moeten natmaken. Dat deed zijn paard in zijn plaats. Evenmin hoefde hij zelf over de horden te springen. Ook dat deed zijn paard op verzoek. Maar daar staat tegenover dat Andrew Hoy ouder is dan Dressel en Warholm samen. Bij hun geboorte had hij al tweemaal olympisch goud gewonnen met het Australische team in eventing, de drievuldigheid van dressuur, cross-country en jumping. Eergisteren won Hoy in Tokio zilver met de ploeg en brons in zijn eentje. Andrew Hoy is 62. Paardrijden is geen skateboarden. Daar waren de winnaresjes van goud en zilver allebei 13. Als die straks thuis zijn, begint een nieuw duel: wie van de twee zal als eerste menstrueren? Doe mij dan maar Hoy. Het is een hoopvolle gedachte dat er zelfs op het vierjaarlijkse hoogfeest van de lichaamscultuur nog plaats is voor mannen op prostaatleeftijd.