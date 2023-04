Collectief roept “valse vrijwilligers” op om zich te melden voor Olympische spelen in Parijs

Ook Chinese supporters niet welkom op Winterspe­len in Peking

De beslissing liet lang op zich wachten maar vandaag is ze dan toch gevallen: op de Winterspelen in Peking is, net als zes maanden terug in Tokio, het grote publiek niet welkom. China is te bezorgd over de verspreiding van het coronavirus onder de bevolking en laat geen algemene ticketverkoop toe. Alleen wie een uitnodiging krijgt, mag binnen.