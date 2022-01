China waarschuwt voor luchtvervuiling tijdens Winterspelen

Lede Bobslees­ter An Vannieuwen­huy­se krijgt groen licht voor Olympische Spelen in Peking: “Het hing aan een zijden draadje”

De 30-jarige An Vannieuwenhuyse uit Lede mag voor de tweede keer met de Belgian Bullets naar de Olympische Spelen. Op zaterdag 29 januari vertrekt ze via Zürich richting Peking voor haar tweede Spelen. Vandaag of morgen vertrekt de bobslee al. “Alles stond klaar, maar het was tot vrijdagmiddag wachten op de definitieve beslissing van het BOIC.”

21 januari