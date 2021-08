Chef de mission Olav Spahl maakt met de eindmeet in zicht het Belgisch rapport op: “Blij met drie gouden medailles, maar dat is niet onze focus”

Olympische Spelen Blessure Jonathan Borlée zorgt voor domper: “Morgen in finale alles geven, dat is het minste wat we voor hem kunnen doen”

6 augustus De Belgian Tornados zijn in 2:59.37 als derde geëindigd tijdens de tweede reeks van de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Dat volstond voor kwalificatie voor de finale, die zaterdag om 14u50 Belgische tijd wordt gelopen. Er was wel een domper: Jonathan Borlée blesseerde zich in de slotmeters.