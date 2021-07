Brys en Van Zandweghe naar A-finale in lichte dubbeltwee: “Race van ons leven roeien voor medaille”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bizarre taferelen in de Sea Forest Waterway in Tokio waar de olympische roeiraces plaatsvinden. De halve finales van de dubbeltwee lichtgewichten was al een dag uitgesteld door de dreiging van de tyfoon Nepartak boven Japan, maar ook vandaag ondervonden de roeiers nog last van felle wind. Voor het gereputeerde ervaren Noorse team Kristoffer Brun en Are Strandli liep dat faliekant af. Hun boot kantelde tijdens de race waardoor ze een kruis mochten maken over hun olympische ambitie.

“Dat wens je niemand toe. Dan zie je mensen wenen”, zei Frans Claes, roeicoach van de Belgen. De Noorse boot behoort steevast tot de medaillekandidaten. Maar op die manier wil het Belgische duo een concurrent in de A-finale niet zien wegvallen: “Mocht het mogen en ik kom ze tegen, geef ik ze een knuffel”, zei Van Zandweghe.” Als je iemand wil kloppen, wil je dat man tegen man doen en op zijn sterkst.” Brys knikt: “Zo’n gekantelde boot gebeurt niet vaak. Ze werken vijf jaar toe naar deze Spelen, voor hun zouden het ook de laatste Spelen zijn. Maar het is wat het is. Ze zullen zich erover moeten zetten.”

Mogelijk had de felle wind ook impact op de prestatie van Van Zandweghe-Brys in hun tweede halve finale. Ze eindigden op de noodzakelijke derde plek met niet al teveel overschot op Oekraïne. De kloof met de toptwee Ierland en Italië vonden ze te groot om onverdeeld tevreden te zijn. In de andere halve finale roeide Duitsland ook een veel snellere tijd. “Het was niet onze beste race”, zegt Brys. “De condities zijn niet ideaal en onze flow raakte wat zoek. Maar het belangrijkste is wel dat we in de finale staan. Morgen is een nieuwe race.”

En niet zomaar een race: Van Zandweghe en Brys hebben zich al die jaren als de beesten afgebeuld in een van de zwaarste trainingssporten met een hoofddoel voor ogen: een olympische medaille. Het podium halen is met de loodzware concurrentie wel een aartsmoeiljke missie. Ierland steekt er in grote kampioenschappen vaak bovenuit: “Normaal gezien zijn zij outstanding en favoriet voor het goud”, zegt Claes. “De Italianen hebben we ook nog nooit kunnen kloppen, maar op het EK waren ze er wel binnen een seconde bij.” Ook Duitsland heeft een ijzersterk duo. “Maar we hebben altijd gezegd dat we voor een medaille gaan”, zegt Brys. “Dat blijft nog altijd ons doel. We moeten wel de race van ons leven roeien.”

Samen met Claes zouden ze de in de namiddag de halve finale analyseren. In het middenstuk verloor het Belgische duo te veel terrein - niet van hun gewoonte. “Maar na een slechte generale repetitie kan een goede finale volgen”, zegt Van Zandweghe. “We gaan mentaal focussen op de goeie dingen. Morgen in de finale zou er toch wat minder wind zijn. Dat kan zorgen voor een meer faire competitie. Ik heb er zin in. Derde eindigen zou super zijn. Maar als we vijfde finishen na een topwedstrijd, moeten we daar ook mee kunnen leven. Dan zijn we op onze waarde geklopt.”

Op hoop van zegen, zoals dat heet. Het vriendenduo in de boot heeft in het verleden al een resem knappe resultaten geroeid, maar de Spelen vormen de ultieme uitdaging. Hun gezamenlijke band zetten ze in de verf door een snor te laten staan ze droegen ook al identieke sokken: “Voor deze Spelen was het de bedoeling wat dezelfde olympische look te hebben.”

