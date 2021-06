Bruynseels, Guéry en Wathelet vormen Belgisch jumpingteam in Tokio

Olympische SpelenDe Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie heeft vandaag in Hasselt het jumpingteam voor de Olympische Spelen in Tokio bekendgemaakt. Teammanager Peter Weinberg selecteerde Niels Bruynseels met Delux, Jérôme Guéry met Quel Homme en Gregory Wathelet met Nevados. Yves Vanderhasselt reist met Jeunesse als reserve mee. Pieter Devos (Claire) en Olivier Philippaerts (Extra) houden zich als reserven klaar om bij eventuele blessures in te vallen.