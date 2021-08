Bronzen Simone Biles vertelt bij onze man in Tokio over mentale issues en Nina Derwael: “Ze is geweldig, ik kijk ernaar uit om weer tegen haar te turnen”

Olympische SpelenNa haar bronzen medaille en bijhorend kippenvelmomentje sprak onze man op de Olympische Spelen met Simone Biles (24). De Amerikaanse had het over de mentale moeilijkheden die ze deze week kende - “die discussie is zoveel belangrijker dan een medaille”, maar ook over onze gouden Nina Derwael. “Hoe zij op de brug naar die baren swingt... het is haar tweede natuur.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Forfait voor de allroundfinales (individueel en in ploeg), verstek voor de finale op de grondoefening, de sprong en de brug met ongelijke leggers. Simone Biles was naar Tokio gekomen voor zes gouden medailles, maar plots lukte het niet meer. De 24-jarige turnster nam middenin het olympisch toernooi pauze om haar mentale gezondheid te beschermen. Ze had naar eigen zeggen te kampen met twisties. Een soort kortsluiting waarbij het lichaam niet meer doet wat het hoofd wil.

Quote Ik was enthousi­ast om het goed te doen, om met een medaille naar huis te gaan. Maar de discussie rond mentale gezondheid blijft zoveel belangrij­ker. Simone Biles

En zo leek het er lang op dat Biles niet meer in actie zou komen op de Spelen, tot gisteren het nieuws kwam dat ze zou meedoen aan de balkfinale. Uitgesproken ambities waren er niet. Deelnemen werd belangrijker dan winnen. Bij haar intrede in de zaal kreeg Biles meteen een staande ovatie van het beperkte publiek in de zaal. Toen ze als derde haar oefening mocht turnen hield iedereen de adem in. De wereld keek toe. Biles begon overtuigend met drie pirouettes.

Volledig scherm © AFP

In een goed geturnde oefening kende de Amerikaanse weinig of geen haperingen, ze kwam ook nauwelijks uit evenwicht. Bij de afsprong ging de zaal uit z’n dak. Kippenvel van hier tot in Tokio. Biles werd geknuffeld door haar collega’s. “Mentaal heb ik nog wat zaken om aan te werken, maar fysiek ben ik zeker in vorm”, vertelde Biles achteraf bij VTM Nieuws. “Ik was enthousiast om het goed te doen, om met een medaille naar huis te gaan. Maar de discussie rond mentale gezondheid blijft zoveel belangrijker. Er moet veel meer over gepraat worden, zeker bij atleten. Er wordt altijd maar gezegd dat we moeten doorbijen. We zijn allemaal wat ouder nu en we kunnen voor onszelf spreken. Uiteindelijk zijn we niet gewoon entertainers maar mensen.”

Haar finale was dus succesvol, al bleef het nog wachten op de score, door de ingebouwde zekerheid en lagere moeilijkheidsgraad kwam Biles iets lager uit dan gewoonlijk. Toch was 14.000 voldoende voor een voorlopig tweede plaats. De Chinese Xijing Tang was beter met 14.233. Met nog vijf gymnastes te gaan was het daarna uitkijken naar allroundkampioene Sunisa Lee. Zij kende een moeilijk moment en verloor bijna haar evenwicht. De jury was streng en bedacht haar met 13.833, Lee bleef daardoor buiten de medailles.

Ook de anderen kwamen niet meer aan de scores van Biles en Tang. Tot Chenchen Guan als laatste in actie kwam. Zij sleepte in extremis goud uit de brand met 14.633. Zilver werd daardoor brons voor Biles, al was dat uiteraard bijkomstig. “Eerlijk gezegd had ik helemaal geen medaille verwacht. Ik probeerde gewoon een goede oefeningen af te werken en was al blij dat ik op deze Spelen nog kon uitkomen voor Team USA.”

Volledig scherm © AFP

“Nina is geweldig”

Biles keert met een medaille terug naar Amerika en heeft nu tijd om de zaken op een rijtje te zetten. Om sterker dan ooit terug te keren en Nina Derwael het vuur aan de schenen te leggen? “Nina is geweldig”, aldus Biles nog bij VTM Nieuws. “De manier waarop zij op de brug met ongelijke leggers naar de baren swingt... het is haar tweede natuur. Ik wens haar alle succes. Of ik ernaar uitkijk om terug met haar in duel te gaan? Natuurlijk!”

Volledig scherm © REUTERS

Sunisa Lee: “Biles komt hier sterker uit”

Sunisa Lee zag van dichtbij hoe haar landgenote Biles naar brons turnde. “She was amazing. Ik hou van haar. Simone is de beste van de wereld”, vertelde ze achteraf. “Meedoen was haar eigen keuze, ze deed het uit eigen wil. Dat is het allerbelangrijkste. We zijn zo rots op haar. Ze kende een super gekke week en kreeg veel te verduren, maar haar oefening was simpelweg fantastisch. Deze situatie zal haar alleen maar sterker maken.”

Na goud in de individuele allround, zilver in de teamfinale en brons op de brug met ongelijke leggers greep Lee zelf geen vierde medaille op deze Spelen. “Het was vandaag niet mijn beste oefening, maar ik ben zo ongelofelijk trots. Met drie medailles terug naar de VS, dat is surreëel.”

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Simone Biles komt dan toch in actie op de Spelen. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.