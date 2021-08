Brons met dank aan Nederlander Abdi Nageeye: “Ik wilde op 800 meter van de finish gaan, maar dacht aan Bashir”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heel even dacht Abdi Nageeye - net als Bashir Abdi van Somalische afkomst - zelf aan goud op de olympische marathon in Sapporo. Hij wilde mee met Eliud Kipchoge toen de Keniaan na ruim 30 kilometer versnelde en de kopgroep verliet. “Ik twijfelde, maar op dat moment had ik het net een beetje moeilijk en wachtte ik af of anderen het gaatje zouden dichtlopen. Toen dat niet gebeurde wist ik dat ik moest focussen op zilver of brons”, vertelde de 32-jarige atleet na afloop. “Achteraf denk je, wat was er gebeurd als ik wel met Kipchoge was meegegaan. Maar ja, dat ik zilver win is al ongelooflijk. Onwerkelijk.”

De laatste 3 kilometer van de slijtageslag door het bloedhete Sapporo beleefde Nageeye als in een roes. “Ik voelde me nog zo goed, alsof ik aan het het joggen was. Niemand zou mij eruit sprinten. Ik wilde op 800 meter van de finish gaan, maar dacht aan Bashir Abdi. We zijn bevriend, we trainen samen en op de trainingen loopt hij altijd harder dan ik. Hij had kramp, maar ik bleef omkijken en hem aanmoedigen. Ik wilde dat hij ook een medaille won.”

Dat was niet makkelijk, want de Keniaan Lawrence Cherono liep ook nog mee voor de medailles. “Een wereldtopper hè. Winnaar van de marathons van Chicago en Boston. Die loop je er niet even uit. Maar ik kon Bashir naast me trekken. Super dat hij het brons haalde.”

