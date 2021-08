BRONS! Belgisch jumpingteam pakt medaille na onwaarschijnlijk slot met weigering van Frans paard

Olympische SpelenMedaille nummer zes is binnen voor Team Belgium, met dank aan het jumpingteam. Pieter Devos, Jerome Guery en Gregory Wathelet haalden op de valreep brons binnen in de finale. Frankrijk leek op weg naar goud, maar toen kwam er een weigering van Vancouver de Lanlore.

Volledig scherm Van l naar r: Pieter Devos, Jerome Guery en Gregory Wathelet. © HLN

Wat konden de Belgische ruiters in de jumpingfinale? De hoop was een medaille, maar het kon eigenlijk alle kanten uit. ‘Reservist’ Pieter Devos mocht de spits afbijten. Hij reed lang zonder fouten, al raakte hij met zijn paard Claire Z dan toch één balk - goed voor vier strafpunten. Het leverde België een voorlopige vierde plaats op na de eerste groep ruiters.

Jérôme Guéry was als tweede aan zet en hij bleef volledig foutloos. Knap parcours van Guéry en Quel Homme de Hus. Het was nodig ook, want de Franse en Amerikaanse paardrijders - met Jessica Springsteen, dochter van - legden in de tweede ronde eveneens een perfect parcours af. Hoe dan ook: België deed volop mee voor de medailles.

Zeker gezien topfavoriet Zweden in de tweede ronde voor een keer in de fout ging. Met nog één groep te gaan stond België met vier strafpunten samen met de VS en Zweden te drummen in de schaduw van Frankrijk (twee strafpunten). Zweden en de VS hadden door de tijdsnotering wel de bovenhand. Het Belgische jumpingteam stond met een gelijk aantal strafpunten, maar een minder goeie tijd virtueel vierde.

Wéér net niet dus, het zou toch niet? Gregory Wathelet en Nevados S kregen de kans om een gooi te doen naar meer, maar twee foutjes zorgden voor acht strafpunten. De Amerikanen en de Zweden deden met vier strafpunten beter. De verhoopte medaille leek helemaal weg, te maar omdat Frankrijk tot dan een goeie indruk liet.

Enkel brons kon in extremis nog, maar dan moest het voor de Fransen dus faliekant aflopen. Tot eenieders verrassing gebeurde dat ook. Amazone Penelope Leprevost kreeg te maken met een dubbele weigering van paard Vancouver de Lanlore. Frankrijk zakte zo helemaal weg naar een achtste plaats. België bleef derde na Zweden en de VS, die het onder elkaar in een jump-off nog uitvochten om goud. Zweden toonde zich daarbij de beste.

Volledig scherm © BELGA