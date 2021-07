Brigitte Becue verheugd met opvolgster Lecluyse in olympische schoolfinale: “Voor Fanny is deze prestatie een negen op tien"

OLYMPISCHE SPELEN Fanny Lecluyse opgelucht naar halve finale 200m school: “In de ochtend kon ik nog huilen van de stress, ‘Jenga’ hielp me ontspannen”

28 juli Alsof er een blok beton van haar schouders viel: Fanny Lecluyse was zichtbaar opgelucht met het bereiken van de halve finales op de 200m school in Tokio. Zo zijn haar mislukte Spelen in Londen en Rio uitgewist. “Nu is de stress weg en hoop ik mijn Belgisch record te breken in de halve finale.”