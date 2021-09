Briels pakte in Tokio goud met Red Lions: “Hoop dat we premie volledig krijgen”

De Belgische premies op de Spelen in Tokio bedroegen 50.000 euro voor goud (12.500 euro voor ploegsporters, zoals de Red Lions), 30.000 euro voor zilver en 20.000 euro voor brons. De achtste plaats is nog 5.000 euro waard. In principe worden die premies belast, stévig belast. Wie 50.000 euro krijgt, zoals Nina Derwael, moet volgens de regels in principe bijna de helft van haar of zijn premie afstaan.

“We zijn blij dat we een premie krijgen”, reageerde Thomas Briels, die intussen afzwaaide als Red Lion, ook al bij VTM NIEUWS. “Maar het zou inderdaad wel een beetje raar zijn als je de helft moet afgeven aan de overheid. Terwijl ik denk dat we voor België toch wel heel veel hebben gedaan op de Spelen. We hebben het land dichter bij elkaar gebracht en we hopen dat we gewoon 100 procent krijgen. Het zijn ook geen bedragen die ons leven gaan veranderen, we weten op voorhand dat het niet de bedragen zijn zoals in het voetbal.”