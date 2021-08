Brazilië volgt zichzelf op als olympisch voetbalkampioen! Invaller Malcom de held in verlengingen tegen Spanje

Olympische SpelenBrazilië heeft zich in Tokio tot olympisch kampioen voetbal gekroond. Het rekende in een droomfinale na verlengingen af met Spanje: 2-1. Invaller Malcom was de grote held bij de Brazilianen, die in Tokio zichzelf opvolgen.

Net als in Rio vijf jaar geleden kreeg de olympische voetbalfinale ook in Tokio een schitterende affiche. Na Brazilië-Duitsland in 2016 keek opnieuw Brazilië nu Spanje in de ogen. Een droomfinale, zeker omdat er met Pedri, Richarlison en Dani Alves een pak mooi volk tussen de lijnen stond. Brazilië speelde overigens z’n derde olympische finale op rij en kon voor de tweede keer op rij goud pakken.

Zoals verwacht eisten de Spanjaarden in de beginfase het balbezit op, terwijl Brazilië eerder kat uit de boom keek. Kansen creëerde ‘La Roja’ niet, maar toch kwam het na iets meer dan een kwartier dicht bij de openingsgoal: Diego Carlos kon maar net een eigen doelpunt voorkomen. Het betekende ook meteen het kantelpunt van de eerste helft, want nadien namen de Brazilianen de fakkel helemaal over.

Brazilië werd scherper en drukte Spanje achteruit. Pedri en co kregen niets meer klaar en kwamen voorbij het halfuur goed weg toen Richarlison een strafschop hoog over mikte. Toch ging de titelverdediger met een voorsprong rusten: Dani Alves hield een onmogelijke voorzet binnen, waarop Cunha profiteren van ondoortastend verdedigen van Pau Torres en Eric Garcia: 1-0 bij de rust.

Volledig scherm Matheus Cunha bracht Brazilië op voorsprong. © AP

Spaans bondscoach Jose Luis De La Fuente greep in aan de pauze en bracht Bryan Gil en Carlos Soler tussen de lijnen. Een keuze die loonde, want Spanje kwam plots veel beter voor de dag. Brazilië kwam er nauwelijks nog uit en incasseerde op het uur de gelijkmaker. Via invallers Gil en Soler kwam de bal bij Oyarzabal, die de 1-1 in één tijd hard voorbij doelman Santos trapte.

Na de gelijkmaker ging ook de opflakkering van Spanje liggen. Beide ploegen leken vooral bang van de fatale tweede tegentreffer, kwam Brazilië nog twee keer goed weg toen Spanje twee keer de lat raakte. 1-1 na anderhalf uur voetballen, en dus gingen we naar verlengingen in Yokohama.

Volledig scherm Oyarzabal zette Spanje verdiend op gelijke hoogte. © REUTERS

Daarin gebeurde niet zoveel, al was er licht overwicht voor de Brazilianen. Dat overwicht trok de Seleçao na drie minuten in de tweede verlenging naar zich toe. Antony lanceerde een sterke ingevallen Malcom met een gewéldige crosspass. Malcom troefde vervolgens Vallejo af op snelheid en plaatste koelbloedig voorbij Unai Simon.

Een doelpunt dat volstond voor de zege én toernooiwinst. Na de gouden medaille in eigen land, vijf jaar geleden, volgt Brazilië zo zichzelf op als olympisch voetbalkampioen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.