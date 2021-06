Mokerslag voor Thomas Briels: kapitein en uithangbord van Red Lions niet in olympische zestien

HockeyWat een klap voor Thomas Briels: de 33-jarige kapitein van de Red Lions behoort niet tot de olympische kern van zestien. Hij mag alleen als reserve naar Japan. In de hockeywereld is dat straf nieuws: uithangbord Briels hielp van bij het prille begin mee aan de opmars van de Red Lions, verzamelde 352 caps, maar ziet nu zijn vierde Olympische Spelen door de neus geboord.

Een teken aan de wand: Thomas Briels verscheen dinsdag niet op de voorstelling van het nieuwe Hockey Center of Excellence op het Wilrijkse Plein in Antwerpen, voortaan de uitvalsbasis van de Red Lions en Red Panthers. Meestal is Briels de eerste die zijn gezicht laat zien bij publieke of promotionele events van de nationale ploeg. Zo overhandigde hij als kapitein eind mei ook plechtig het boek over de 15-jarige opmars van de Red Lions aan koning Filip toen die de spelers succes kwam wensen richting Tokio. Kortom: Briels was steevast het uithangbord, en spontaan vlotgebekt als hij is ook de eerste spreekbuis naar de media.

Maar die kwaliteiten spelen geen rol bij de evaluatie van de selectie voor de Olympische Spelen. Dan telt maar één overweging: welke zestien spelers bieden de grootst mogelijke kans om de missie naar goud te volbrengen? Bondscoach Shane McLeod moest van de EK-selectie van 18 namen nog twee internationals schrappen. Voor het EK was al duidelijk dat nog één aanvaller moest afvallen. Aan Tom Boon en Florent Van Aubel raakte McLeod niet, het zou gaan tussen Cédric Charlier, Sébastien Dockier en Thomas Briels. Elk van hen bleef tijdens het EK één match aan de kant.

Briels viel af in de belangrijkste match op het voorbije EK, de halve finale tegen Nederland. Ook dat was al een veeg teken voor de nakende niet-selectie. Uiteindelijk kreeg hij het slechte nieuws dat hij niet tot de keurtroepen behoort. Wel mag hij als één van de drie reserven mee naar Japan. Maar zij verblijven in principe buiten het olympisch dorp: pas bij een blessure van een Red Lion kunnen ze bij de groep komen.

Bij de beslissing om zijn kapitein te weren is McLeod niet over een nacht ijs gegaan. Briels is als bijna 34-jarige de oudste Red Lion en heeft dus tonnen ervaring — zijn 352 caps spreken voor zich —, al kan die hoge leeftijd ook in zijn nadeel spelen mocht zijn snelheid wat afgebot zijn. Bij zijn Nederlandse club Oranje-Rood kende de spits geen topseizoen. In de Nederlandse Hoofdklasse eindigde hij op een eerder teleurstellende achtste plaats.

Bij de Red Lions heeft Briels wel steeds zijn waarde getoond. Briels geldt als een harde werker en woelwater. Hij is snel en technisch sterk en knapt verdedigend zijn taak op. Ook communiceert hij vlot op het veld. Een absolute topschutter was hij wel nooit. Tom Boon vindt sneller het doel. McLeod houdt normaal bij de selectie van grote kampioenschappen rekening met de verdiensten van een speler uit het verleden, maar nam nu in samenspraak met de staff een onpopulaire beslissing. Tactisch hadden de andere aanvallers een streepje voor. Nicolas De Kerpel is bijvoorbeeld polyvalenter inzetbaar.

Briels ziet zo een vierde opeenvolgende deelname aan de Spelen door de neus geboord. Alleen John-John Dohmen, Cédric Charlier en Felix Denayer maken na Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016 nu het kwartet vol. Briels speelde zijn allereerste grote toernooi op het EK 2007 in Manchester, waar de Red Lions de poort naar Peking openbeukten. Hij stond op het veld bij de grootste triomfen: het olympisch zilver in Rio en het WK-goud in India in 2018. Eén van zijn mooiste herinneringen is zijn openingsdoelpunt in de halve finale tegen Engeland op het EK in Boom in 2013 bij de 3-0-zege. Dat hij toen scoorde op zijn verjaardag maakte het extra feestelijk.

Eén keer eerder viel Briels ook wel al uit de boot op een groot toernooi. De Nederlandse coach Jeroen Delmee nam Briels niet mee naar het EK 2015 in Londen. Hij was toen enorm teleurgesteld. Niet veel later stopte de samenwerking met Delmee en nam Shane McLeod het roer als bondscoach bij de Red Lions over.

Ook als clubspeler bouwde Briels een succesrijke carrière uit. Na een beginperiode bij de Dragons in Brasschaat speelde hij tussen 2008 en 2015 bij het Eindhovense Oranje-Zwart en vierde daar de titel in 2014 en 2015. Briels keerde dan voor twee seizoenen terug naar Belgïe bij de Dragons, opnieuw goed voor twee titels. Sinds 2017 komt hij weer uit voor de club uit Eindhoven, intussen van naam veranderd in Oranje-Rood.

Het ‘Eindhovens Dagblad’ schreef dat Thomas Briels in april dit jaar even aan de kant bleef bij Oranje-Rood omdat hij het coronavirus had opgelopen. Maar hij raakte snel weer fit. Het lijkt er vooral op dat Briels het slachtoffer is van de keiharde concurrentie bij de Red Lions en een selectiepolitiek die het ultieme doel om olympisch goud te halen boven menselijke afwegingen zet. Al blijft het pijnlijk dat een kapitein met zijn verdiensten niet mee mag proberen de kroon op het werk zetten in Tokio. Als de beslissing niet breed gedragen is in de groep, kan die zich ook nog als een boemerang keren.

