Bondscoach Vanthourenhout: “Zilver met een gouden randje”

De Belgen namen de koers in handen op de Mikuni Pass, waar ook de schifting gevoerd werd. “Dat was volledig volgens plan. Het was de bedoeling om met zo veel mogelijk jongens van ons vooraan de Mikuni Pass op te draaien. Zo konden we zelf het tempo bepalen tot halverwege de klim. Dat kwam Wout goed uit. Tiesj (Benoot, red.) en Mauri (Vansevenant, red.) hebben het volgens het boekje gedaan.”

In de overwegend vlakke kilometers na de Mikuni Pass had Van Aert het knap lastig om de controle te behouden. “Dat is een logisch gevolg: hij is de rapste van allemaal. Hij moest de finale dragen, waardoor alles moest meezitten om het af te werken. Uiteindelijk is Carapaz een verdiende winnaar, maar Wout was zeker even goed. Of we dit gaan vieren? Het zijn niet echt omstandigheden om te feesten. Wout is ook medaillekandidaat in de tijdrit, maar er zal wel een glaasje gedronken worden.”