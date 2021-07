Bondscoach Vanthourenhout na eerste Japanse training met Remco Evenepoel: “Het is hier geen gevangenis”

Het is de schrik van alle atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen: hoe vrij gaan ze zich mogen bewegen na aankomst in Japan? In het doemscenario is sprake van een soort wekenlang isolement, waarbij sporters en begeleiders opgesloten worden in hun hotelkamer en enkel naar buiten mogen voor trainingen en wedstrijden. In het geval van Evenepoel is dat niet wat op tafel ligt. “Wij hebben niet het gevoel dat we hier in een gevangenis terecht zijn gekomen”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. Hij reisde zaterdag, met twee uur vertraging, samen af met Evenepoel.