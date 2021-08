Bom in de atletiekwereld: goudenmedaillewinnaar Jacobs via sportdiëtist gelinkt aan grootschalig dopingonderzoek

Olympische SpelenLamont Marcell Jacobs pakte afgelopen weekend nog verrassend het goud op de 100 meter. Maar de gouden roes zou weleens tot een abrupt einde kunnen komen voor de Italiaan. Hij wordt namelijk via een bevriende bodybuilder en sportdiëtist in verband gebracht met een grootschalig dopingonderzoek. Dat ondekte The Times. Jacobs’ entourage ontkent elke betrokkenheid bij het strafonderzoek én het gebruik van doping.

De Engelse krant kon documenten inzien over ‘Operation Muscle Bound’, een Italiaans strafonderzoek naar fraude, het gebruik en het dealen van drugs, en handel in gestolen goederen. Daarin duikt de naam van Giacomo Spazzini op, een bodybuilder en eigenaar van een fitnesszaak die als sportdiëtist met Jacobs samenwerkte. Spazzini zou echter lid zijn van een bende die op frauduleuze manier anabole steroïden verkreeg voor zichzelf, klanten van de fitness en verdere handel. Via vermoedelijk gestolen voorschriftenbriefjes en een doktersstempel verkreeg de bendeleider, waarvan Spazzini de rechterhand zou zijn, doperende middelen.

De sportdiëtist, zoals hij zichzelf overigens onwettelijk bestempelt, was er in de Italiaanse media als de kippen bij om zijn aandeel in de triomf van Jacobs op te eisen. Hij heeft naar eigen zeggen een groot aandeel in de progressie van de sprinter, die pas in mei voor het eerst onder de tien seconden dook op de 100 meter.

Volledig scherm © AFP

Jacobs’ entourage gaf echter aan dat de samenwerking meteen werd stopgezet toen het strafonderzoek geopend werd. “Het onderzoek heeft dan ook geen betrekking tot Marcell, waardoor we er geen informatie over hebben", verklaarde manager Marcello Magnani in The Times. Op de vraag of Jacobs ooit doping gebruikt heeft, antwoorde hij ook erg duidelijk: “Die vraag is gestoord. Uiteraard is het antwoord een categorieke ‘nee’.”