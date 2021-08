BOIC-preses Beckers: “In Rio mocht ik de Red Lions zilver overhandigen, hier zou ik hen andere kleur willen uitreiken”

De overwinning tegen India staat sowieso al synoniem voor een vierde medaille voor Team Belgium in Tokio. “Dit project is in 2005 begonnen. Het bestond erin een team naar de Spelen te brengen en een gouden medaille na te streven. Het is een gemeenschappelijk project geworden van de Belgische hockeyfederatie van Marc Coudron, van het BOIC en de gemeenschappen die zich bij ons hebben aangesloten. Wij hebben iedereen kunnen samenbrengen en we zijn nooit gestopt progressie te maken”, zei Beckers.

In september is hij na zestien jaar voorzitter af bij het BOIC. Hij was dinsdag duidelijk ontroerd door het sterk moment in de Belgische sport. “Het was buitengewoon de match te zien die de Red Lions hebben afgewerkt. Je moet het maar doen. Het was een enorme uitdaging. Wat mij betreft is er veel, veel emotie. Ik ben erg onder de indruk. Ik heb het geluk gehad hen de zilveren medaille in Rio te overhandigen. En hier zou ik hen een andere kleur willen uitreiken. Ze verdienen het.”