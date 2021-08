Blessure Jonathan Borlée zorgt voor domper: “Morgen in finale alles geven, dat is het minste wat we voor hem kunnen doen”

Olympische SpelenDe Belgian Tornados zijn in 2:59.37 als derde geëindigd tijdens de tweede reeks van de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. Dat volstond voor kwalificatie voor de finale, die zaterdag om 14u50 Belgische tijd wordt gelopen. Er was wel een domper: Jonathan Borlée blesseerde zich in de slotmeters.

De Belgen liepen de hele race mee vooraan en slotloper Jonathan Borlée kon als eerste beginnen aan de laatste 400 meter. Borlée leek zich in de laatste rechte lijn te blesseren en moest Polen (2:58.55) en Jamaica (2:59.29) nog laten passeren. België werd derde en mag naar de finale.

Naast Polen, Jamaica en België kwamen alle andere finalisten uit de eerste reeks. De Verenigde Staten won die in 2:57.77, voor Botswana (2:58.33) en Trinidad en Tobago (2:58.60). Italië (2:58.91) en Nederland (2:59.06) mogen met de beste verliezende tijden ook naar de finale.

Kevin Borlée kreeg zoals verwacht rust. Hij sukkelt met de hamstring en gaf eerder deze Spelen al forfait voor de halve finales van de individuele 400 meter. Afwachten wie van de twee broers morgen de finale loopt.

De Tornados kwalificeerden zich ondertussen wel voor hun vierde olympische finale op een rij. Eerder werden ze vierde in Peking (2008), vijfde in Londen (2012) en opnieuw vierde in Rio de Janeiro (2016). Vijf jaar geleden in Brazilië misten ze op drie honderdsten het brons.

Volledig scherm Jonathan Sacoor. © BELGA

Tornados: “Morgen nog eens alles uit de kast”

De Tornados reageerden voor de VTM-micro na hun kwalificatie voor de finale. “Jo zei dat hij de laatste honderd meter toch iets serieus voelde trekken in z'n hamstring. Winnen was mooi geweest, maar we hebben onze hoofddoelstellin gehaald en dat was finale. Morgen krijgen we nog een kans om sneller te lopen", aldus Jonahtan Sacoor.

“De ploeg is in de breedte heel sterk, we kunnen dit opvangen. Morgen is er dus wel nog wat mogelijk”, vertelde Alexander Doom. “De medaillekansen blijven gelijk. Kevin blijft erin en dat is wel de afwerker in de groep.” Sacoor beaamde: “Jo heeft alles gedaan om ons de finale te brengen, het minste wat we nu kunnen doen is alles geven voor hem. En Kevin blijft Kevin, hé. Morgen halen we nog eens alles uit de kast.”

Ook Jonathan Borlée reageerde voor de camera’s. “Het is nog te moeilijk om nu al uitspraken te doen. Maar ik moet niet van morgen dromen, dat is voorbij, denk ik. De kans is bijzonder klein. Ik kan niet precies zeggen hoe erg het is, maar ik wou vooral uitlopen en de ploeg kwalificeren. Ik voelde iets na 200m in mijn hamstring en wou dan volhouden om de finale te halen. Ik heb alles gegeven.”

Volledig scherm Alexander Doom. © BELGA