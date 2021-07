Binnenkijken bij Belgian Lion én notaris Nick Celis, waarna collega getrakteerd wordt op champagnedouche

Olympische Spelen De Spelen zitten erop voor badminton­ster Lianne Tan na nederlaag tegen Indonesi­sche: “Ik vertrek met opgeheven hoofd”

28 juli Badmintonster Lianne Tan (BWF-38) is er op de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd zich voor de achtste finales te plaatsen. Tan: “Zolang ik het leuk vind en mijn lichaam even fit blijft, ga ik door.”