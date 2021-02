Bewegingsvrijheid van deelnemers aan Spelen wordt zeer beperkt

In het draaiboek voor de internationale sportbonden dat woensdag werd gepubliceerd, wordt al duidelijk dat Covid-19 een grote invloed zal hebben op de gang van zaken in Tokio. Officials, juryleden en andere vertegenwoordigers van de sportbonden moeten zo min mogelijk in contact treden met anderen en twee meter afstand houden van een sporter, bij andere contacten geldt een meter. Bij aankomst in Tokio moet een recent negatief testresultaat worden overlegd en volgt meteen een nieuwe test. Daarnaast moet de Japanse corona-app worden geïnstalleerd, moet worden aangegeven met wie er de eerste veertien dagen direct contact is en mag openbaar vervoer alleen met speciale toestemming worden gebruikt.

De komende dagen volgen draaiboeken met maatregelen voor andere doelgroepen. Bij de presentatie werd al duidelijk dat atleten zo kort mogelijk in het olympisch dorp zullen verblijven, zeer beperkt zijn in hun bewegingen erbuiten en veelvuldig worden getest. “De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen bij de Olympische en Paralympische Spelen staan voorop”, zei Christophe Dubi, uitvoerend directeur Olympische Spelen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). “We weten dat deze Spelen in veel opzichten anders zullen zijn. We vragen van iedereen flexibiliteit en begrip.”

Het IOC liet weten de draaiboeken de komende maanden steeds aan te passen aan de veranderde omstandigheden voordat de Spelen op 23 juli moeten beginnen. De in het eerste gepubliceerde draaiboek vermelde maatregelen bevatten weinig verrassingen: er is een verplichting tot het dragen van mondmaskers, iedereen moet altijd bereid zijn een coronatest te ondergaan en bij klachten of contact met een besmet persoon is isolatie en een nieuwe test verplicht. Betrokkenen wordt gevraagd hun gezondheidssituatie vanaf veertien dagen voor afreizen te rapporteren in de verplichte app. Ook moet een duidelijk plan worden overlegd over de activiteiten de eerste twee weken in Tokio. Ook wordt specifiek gemeld atleten slechts aan te moedigen met handgeklap en schreeuwen te vermijden. Op het niet naleven van de regels kan in het uiterste geval verwijdering van de Spelen volgen.

Het IOC dringt er voorts op aan dat sporters en begeleiders die deelnemen aan de Spelen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Van verplichte vaccinatie zal, zoals al eerder bekend, geen sprake zijn.

Volledig scherm De Cats hopen dit jaar te schitteren in Tokio. © Photo News

Het IOC stelt dat voorrang moet gaan naar kwetsbare groepen en mensen die werkzaam zijn in de medische zorg. “Wanneer vaccins voor een breder publiek beschikbaar zijn, roept het IOC deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen op zich te laten inenten gezien hun rol als ambassadeurs van hun nationale olympische comités.” Daarbij verwijst het IOC naar een verklaring van de Verenigde Naties waarin het belang van sport wordt omschreven als “een toegevoegde waarde voor de gezondheid en welbevinden van individuen en samenlevingen”.

Ook daarom zal het IOC samen met de nationale comités atleten, begeleiders, officials en andere betrokkenen die komende zomer naar Tokio afreizen aanmoedigen zich eerst in hun thuisland te laten vaccineren. “Niet alleen voor de veiligheid van de Spelen maar ook uit respect voor de Japanse bevolking.”

Het BOIC liet vorige week al verstaan dat er bij de overheid een vraag werd ingediend om de atleten van Team Belgium en hun begeleiding net na de prioritaire groepen te kunnen laten vaccineren. Het zou gaan om 400 tot 500 vaccins. Ze zijn bedoeld voor de atleten die op de ‘long list’ van het BOIC staan, en hun entourage.

