Besmette triatleet Jelle Geens leefde afgelopen dagen in rollercoaster: “Ik had medailleambities, maar kan de situatie ook relativeren”

“Ik had momenten van motivatie waarin ik hoopte dat ik toch nog zou kunnen deelnemen. Maar ook dipjes waarin ik tot de middag gewoon op de zetel lag.” Maar de individuele triatlon, dat zit er hoe dan ook niet meer in. “Daarvoor moest ik gisteren naar Tokio vertrokken zijn. Ik had er nog hoop op, maar dan moest ik dinsdag negatief testen wat niet het geval was. Gisteren (donderdag, red.) kreeg ik wel die negatieve test, maar dat was dus te laat. Ik moest trouwens nog tweemaal negatief testen voor ik naar Tokio kan, want het labo waar ik die negatieve test liet afnemen, is geen officieel erkend labo voor de Spelen. Dus ik heb vanochtend een nieuwe PCR-test afgelegd. Nu die negatief blijkt te zijn, is het plan om maandag te reizen om nog de Mixed Relay te kunnen meedoen.”

Hoge ambities

De triatleet heeft geen idee waar hij corona opliep. “Het is niet dat ik in Girona zoveel in contact kom met andere mensen, maar natuurlijk train ik nog steeds in een openbaar zwembad en ik ging ook nog steeds naar de bakker of een restaurant. Het heeft ook geen zin om daar bij stil te staan. Wat gebeurd is, is gebeurd. Dat is brute pech.” Want zijn ambities waren hoog. “Ik was goed in vorm, het parcours is op mijn maat en ik kan goed tegen de hitte. Ik had wel degelijk ambitie voor een medaille. Vijf jaar aan voorbereiding in de vuilbak? Dat zou ik niet durven zeggen, want na de Olympische Spelen zijn er nog belangrijke wedstrijden. De Spelen is uiteraard het grootste, maar normaal gezien heb ik in 2024 een nieuwe kans. Het is spijtig, maar ik kan het relativeren. Er zijn ergere dingen.”