Belgische turnploeg eindigt achtste en laatste in de teamfinale, topscore voor Derwael

Olympische SpelenNina Derwael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest zijn achtste en laatste geëindigd in de teamfinale. De Belgische turnsters plaatsten zich zondag voor eerst in de geschiedenis voor die teamfinale met een knappe vijfde plaats, maar vandaag mocht het niet baten. Rusland won voor Amerika en Groot-Brittanië.

België begon aan de balk. Geen cadeau om daarmee de finale aan te vatten. Nina Derwael, Maellyse Brassart en en Jutta Verkest kwamen in actie. Lisa Vaelen niet, omdat je met slechts drie per toestel mag deelnemen. In de kwalificaties was dat nog met vier en toen telde de slechtste score niet mee. Nu telden alle drie de scores mee. Er was dus geen ruimte voor fouten. Jutta Verkest nam deel aan alle toestellen. Een imense druk op de schouders van onze vijftienjarige landgenote.

De Belgische ploeg begon wijfelend aan de finale. Op de balk maakte de vijftienjarige Jutta Verkest een klein foutje en verloor ze even haar evenwicht. Ook haar afsprong was iets te kort, waardoor ze niet goed rechtkwam. Mayelle Brassart viel twee keer van de balk. Het ging al mis bij de opsprong. De Belgen waren na de eerste oefening achtste en laatste. Nina Derwael, Jutta Verkest en Lisa Vaelen herpakten zich aan grond. Enkel Derwael scoorde minder dan in de kwalificaties. Na een teleurstellende oefening aan de balk herpakte Maellyse Brassart zich volledig bij de sprong. Ze kreeg een hoge score van 14.033. Ook Verkest deed het goed. Bij Vaelen lag de moeilijkheidsgraad erg hoog. In de kwalificaties ging haar sprong nog verkeerd, maar nu scoorde ze 14.233. In het laatste nummer - de brug met ongelijke leggers - viel Verkest van het toestel en raakte Vaelen het toestel met de voeten. Derwael maakte indruk op haar toestel, met een score van 15.400. Net dezelfde score als haar grote conccurente Sunisa Lee.

Volledig scherm Nina Derwael. © BELGA

De Amerikaanse turnvedette Simone Biles (24) trok zich terug uit de teamfinale. Biles maakte een ongebruikelijk foutje bij de sprong. Daarin behaalde ze ‘slechts’ 13.766 punten, haar laagste score op dit toestel ooit in haar olympische carrière. USA Gymnastics bevestigde op Twitter dat Biles zich terugtrok “omwille van een medisch probleem”. Biles kwam niet meer in actie op de andere toestellen. “Op dagelijkse basis zal bekeken worden of ze medisch kan vrijgegeven worden voor de komende competities”, aldus USA Gymnastics. Amerika miste Biles duidelijk en eindigde ‘maar’ tweede. Rusland pakte goud.

Volledig scherm Simone Biles. © Photo News

Volledig scherm Jutta Verkest. © BELGA

Volledig scherm Lisa Vaelen. © BELGA

Volledig scherm Maellyse Brassart. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.