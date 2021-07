Belgische triatleten doen vurige oproep na vijfde plaats in Mixed Team Relay: “Word Hammer, steun dit project”

Olympische Spelen Eliott Crestan plaatst zich met tweede plek in reeksen van 800m voor de halve finales

Eliott Crestan heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 800 meter op de Olympische Spelen in Tokio. De 22-jarige Namenaar finishte in de vijfde reeks als tweede in 1:46.19.