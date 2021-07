Belgische springpaarden gaan zaterdag in quarantaine voor olympische vlucht naar Tokio: “Als het nu niet lukt, wanneer dan wel?”

“En kijk, daar is hij: de ster.” Trots kijkt Jérôme Guery hoe zijn groom met Quel Homme de Hus, een kastanjebruine hengst van 15 jaar, genoegzaam voor de fotografen poseert. Duidelijk een (parade)paard met allures, en terecht: in Tokio moet hij Team Belgium aan een medaille helpen. Niet zozeer in het individuele concours, maar wel in de landencompetitie. Even het geheugen opfrissen: in augustus 2019 grepen de Belgische ruiters voor het eerst goud op het EK jumping. Dan mag je met ambities naar de Spelen afreizen.