Belgische renners gaan vér in strijd tegen vochtige hitte in Tokio: Van Aert, Evenepoel en co koersen straks met revolutionaire koeltechnologie

Olympische Spelen “Ik leef niet in angst om besmet te raken”: Nina Derwael en andere gymnasten namen intrek in olympisch dorp

21 juli Nina Derwael telt de dagen af. Nog vier keer slapen en dan begint ze aan de kwalificaties in de artistieke gymnastiek. Intussen kan ze op de Olympische Spelen wennen aan het leven in het olympisch dorp: “Ik leef niet in angst om besmet te raken, ik houd me aan de regels.” Ook de andere Belgische atleten in Tokio maken zich geen grote zorgen: “We letten goed op.”