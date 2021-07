Belgische outfit gaat niet onopgemerkt voorbij op Olympische Spelen. Maar ook deze outfits zijn felbesproken

Caroline Biss voorzag voor de Belgische vrouwen vijf verschillende outfits , de atleten mochten zelf het model kiezen. Zo konden ze kiezen uit een korter kleedje, een glamourjurk en zelfs een broekpak. Allemaal zijn ze gemaakt met dezelfde print, zodat ze ondanks een eigen toets allemaal een geheel vormen. De heren schitterden in een op maat gemaakt pak van Scabal. De kledij moet comfort en stijl combineren, en werd speciaal voor het warme en vochtige weer in Tokio ontworpen.

Wie ook opviel, was Pita Taufatofua. Opnieuw. De taekwondoka uit Tonga mocht voor de derde keer helemaal ingeolied met de vlag van zijn land het stadion binnenwandelen. Taufatofua stal voor het eerst de show op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) en twee jaar later deed hij dat nog eens over tijdens de Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Hij had zich toen omgeschoold tot langlaufer.