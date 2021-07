Belgische mentor Kurt Bogaerts emotioneel na dikke knuffel van Pidcock: “Tom is als een zoon”

Olympische SpelenEen alleszeggend beeld. Tom Pidcock - “surreëel” noemt hij zijn gouden mountainbikemedaille zelf - viel na een geweldig nummer op de Olympische Spelen coach en mentor Kurt Bogaerts in de armen. Die reageerde achteraf emotioneel bij onze journalist in Japan. “Tom is een crème van een gast.”

Met Britse vlag in de handen viel Pidcock na de finish zijn mentor en coach Kurt Bogaerts in de armen. Een dikke knuffel volgde. Beide heren konden het maar moeilijk geloven, maar de 21-jarige Brit had zich effectief zopas tot olympisch kampioen in het mountainbiken gekroond.

“Dit is surreëel”, kon Pidcock zijn prestatie in een eerste reactie niet geloven. “Het is al gestoord dat ik hier als olympiër stond. Voor de start was ik mezelf aan het inpraten dat het al heel speciaal is om hier te mógen zijn.” Want zijn voorbereiding met de sleutelbeenbreuk was niet ideaal. “Het was heel moeilijk. Ik trainde hard, maar kon geen goede race rijden sinds die val. Maar eenmaal gestart vandaag voelde ik dat het goed zat. De hitte was lastig, maar ik wist dat dat voor iedereen gold.”

Speciale band

Een emotionele Bogaerts had tranen in de ogen. “Dit doet veel deugd”, vertelde hij aan onze journalist in Japan. “Zeker na waar we de laatste weken zijn doorgegaan door die blessure. Het is ongelofelijk. Ik kan dit niet beschrijven. Zoveel mensen hadden het met Covid en de bijhorende lockdown moeilijk. We hadden de laatste maanden zoveel vragen. Het is straf dat we kónden racen. Dit is een enorme ontlading. Ongelofelijk.”

Quote Wat er ook gebeurt: het is een jonge gast van 21. We moeten Tom tijd gunnen. Een jonge gast maakt fouten. Hij moet die vrijheid behouden. Eens hij 25 is mogen we meer eisen. Tot dan vecht ik ervoor dat hij een jonge kerel blijft. Kurt Bogaerts

“Tom, dat is zoals een zoon voor mij. Dit overstijgt alles”, haalt Bogaerts de speciale band aan. Ze werken al vier jaar samen om het maximale uit de Brit te halen. “Ik krijg enorm veel steun van thuis uit. Ik mag zes weken op een berg leven met Tom. Mijn vriendin, haar kinderen en mijn ouders snappen dat. Voor die kinderen betekent deze overwinning ook enorm veel. Zij zien Tom als een broer. Hij is dan ook een crème van een gast.”

Volledig scherm Links: de knuffel, rechts: Bogaerts. © JDK

Genieten

Waar liggen de limieten van deze jongen? Dit jaar won hij ook al de Brabantse Pijl en maakte hij indruk in de MTB-manche van Nove Mesto. “Ik denk dat er veel mogelijk is. We moeten verder doen waarmee we bezig zijn. De carrière stap voor stap opbouwen. Wat er ook gebeurt: het is een jonge gast van 21. Ik vergelijk hem met een slimme student. Die zou naar de universiteit gaan en mikken op een master en doctoraat. Voor je het weet ben je dan 25. Die tijd moeten we ook Tom gunnen. Een jonge gast maakt fouten. Hij moet die vrijheid behouden. Eens hij 25 is mogen we meer eisen. Tot dan vecht ik ervoor dat hij een jonge kerel blijft.”

En nu: genieten. “Hij heef zijn vriendin en ouders al weken niet gezien. Hij moet tijd gaan spenderen met hem”, besluit een dolgelukkige Bogaerts.

