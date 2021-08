Belgische kajakkers missen A-finale: Artuur Peters in K1, Hermien Peeters en Lize Broekx in K2 naar B-finales

‘KD’ blaast Team USA leven in: all-time scorere­cord voor Kevin Durant, dinsdag wacht Spanje in kwartfina­les

1 augustus ‘They are better individually but they can be beaten as a team’. De Fransman Evan Fournier heeft Team USA na de pijnlijke nederlaag in de openingsmatch van het olympisch baskettoernooi op scherp gezet. Met ‘KD’ als exponent. Kevin Durant.