Belgische jumpingruiters deze week voor moment van waarheid in medaillekans: “Onze paarden hebben iets van: ‘Wanneer gaat het hier eindelijk beginnen?’”

Olympische SpelenIn Montreal 1976 viel de laatste Belgische jumpingmedaille. Tijd voor opvolging in Tokio 2020, maar op vorige Spelen bleken woorden over medaillehoop niet omgezet in daden. De Belgische ruiters horen wel bij de favorieten: “Maar je kan onze kansen niet vergelijken met Nina of Nafi.”

Een week al vertoeven de Belgische ruiters Grégory Wathelet, Jérôme Guery, Niels Bruynseels en reserve Pieter Devos in Tokio, net als hun paarden Nevados S, Quel Homme de Hus, Delux en Claire Z. Het is altijd afwachten hoe ze de vlucht doorstaan, maar Guery maakt zich toch geen zorgen over zijn hengst. “Het is normaal dat ze wat vermoeid arriveren. Na twee à drie was hij weer heel fris en kwiek, ik hoorde hem naar de andere merries roepen (lacht).”

Hold your horses: dat hij zijn paard toch liever nog maar even in toom houdt. De routine nu voor de Olympische Spelen is helemaal anders dan in andere kampioenschappen. Voor hun vertrek moesten de paarden ook een periode van quarantaine ondergaan, en zij zien hun geduld langer op de proef gesteld eer de competitie begint. “Als ze normaal ergen aankomen op een wedstrijd weten ze: ‘Morgen start de actie’”, zegt Bruynseels: “Ik denk dat ze nu na een week hier iets hebben van: ‘Wanneer gaat dat hier nu eindelijk eens beginnen? (lacht).”

Volledig scherm Jérôme Guery en zijn paard Quel Homme de Hus. © BELGA

Deze week is het dus zover: de week van de waarheid voor de paarden en de ruiters. In de individuele competitie vanaf dinsdag liggen de Belgische kansen op een medaille minder hoog, maar vooral als team lijkt België erg gewapend om vanaf vrijdag mee te doen voor het podium. Door eerdere sterke prestaties leidt ons land in de landenranking. Samen met enkele andere traditionele topnaties zoals Amerika, Groot-Brittannië, Zwitserland, Duitsland en Nederland behoren de Belgische combinaties samen tot de favorieten.

Maar op vorige Olympische Spelen zoals in Londen 2012 met ex-wereldkampioenen Philippe Lejeune en de genaturaliseerde Jos Lansink in de ploeg bleek dat geen garantie voor eremetaal, hoe groot ook de hoop en de navenant getoeterde ambities op voorhand. Een medaille blijft heel moeilijk te voorspellen in het jumping. “We hebben niet alles in de hand. We zijn bezig met levende dieren die niet kunnen praten”, zegt reservist Pieter Devos. “Kijk vandaag naar de laatste tien grote afspraken op wereldniveau en je zal tien keer een verschillende topdrie zien. Dat is inherent aan onze sport.”

Guery zegt dat een ‘accident’ snel kan gebeuren: “Ik krijg ook vele boodschappen van mensen: ‘Jullie gaan een medaille halen.’ Dat is ook ons doel en we hebben de capaciteiten, maar het komt niet automatisch. Alles moet goed draaien. Bij mij ligt de focus op de ploeg. Individueel mik ik op toptien, en dan kan je ook topdrie zijn. Maar een klein foutje individueel en de medaille is weg. In team kunnen de ploegmaats toch nog een steekje voor je oprapen.”

Volledig scherm Niels Bruynseels en zijn paard Delux. © BELGA

Guery deed in Rio al olympische ervaring op, Grégory Wathelet was er eerder al bij in Londen. Rio zag hij door de neus geboord omdat hij enkele maanden voor de start zijn toppaard Conrad De Hus verkocht zag. Die frustrerende ervaring maakt hem nu dubbel gemotiveerd om mee te strijden voor de medailles. Maar dat ze nummer één staan in de landenranking is nog anders dan de status als wereldtopper die Nina Derwael in haar brugdiscipline of Nafi Thiam in de zevenkamp heeft: “Je kan onze kansen niet vergelijken met Nina of Nafi”, zegt Wathelet. “Als Nina alles juist doet weet ze dat ze goud of zilver heeft. Wij kunnen alles juist doen en zelfs niet zeker van de eerste plek zijn. Maar we moeten ons niet verstoppen. We voelen ons klaar en hebben veel ervaring in grote kampioenschappen. In het voetbal hoor je soms het excuse dat de spelers nog jong zijn, dat kunnen we niet inroepen.”

In vergelijking met vorige Spelen is wel gesleuteld aan de format. In Tokio bestaan de landenteams niet uit vier, maar slechts uit drie combinaties zonder een schrapresultaat. Dat verhoogt fameus de druk om geen fouten te maken. Voor de tien landen die zich geplaatst hebben voor de finale gaan de tellers wel weer op nul.

De Belgische ruiters kruisen hun vingers dat hun toppaarden deze week pieken. Wathelet verzekert dat ze best denkbare zorg gekregen hebben: “De verzorging van de beste 200m-loper in atletiek verschilt niet van de verzorging van onze toppaarden, inclusief het eten. Onze paarden zijn als topatleten.”

