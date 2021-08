Belgische goalballers verliezen van Oekraïne en zijn nog niet zeker van kwartfinale in Tokio

PARALYMPISCHE SPELENDe Belgische goalballers (IBSA 6) hebben zondag hun vierde wedstrijd in groep B verloren op de Paralympische Spelen in Tokio. De Belgian Bulls moesten met 4-2 hun meerdere erkennen in Oekraïne (IBSA 12). Het is nog afwachten of ze doorstoten naar de kwartfinales.